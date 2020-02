L’opération entre dans le cadre du projet national de préservation de labiodiversité d’intérêt mondial et d’utilisation durable des serviceséco-systémiques dans les parcs culturels en Algérie, notamment ceuxinscrits au programme de 2020, a-t-on indiqué.

Confiée à une équipe d’experts de la direction nationale du projet desparcs culturels, de consultants en Environnement et gestion des parcs et dutourisme, l’étude consiste en des visites de terrain devant s’étaler au 21février courant dans la région, pour établir un document d’orientationsusceptible d’assurer une gestion et orientation efficace du patrimoineculturel et naturel que renferme cet espace, a expliqué à l’APS ledirecteur du parc du Tassili N’Ajjer, Mohamed Bediaf.Le programme de cette mission porte également sur l’établissement decontacts et de démarches auprès des différents intervenants locaux pourrecueillir les informations et données inhérentes aux divers secteurs,notamment ceux concernés par la préservation du patrimoine culturel, classémondialement.Des rencontres de concertation avec les organismes activant dans cedomaine, dont les directions de la culture, du tourisme, de l’environnementet de la conservation des forêts, figurent au programme en vue d’assurerune convergence sur les objectifs de gestion du parc, selon undéveloppement durable du territoire du parc culturel du Tassili et lapréservation du patrimoine culturel et de la biodiversité de la région.Le chef de cette équipe et responsable de la planification concernant ceprojet, Abdenour Moussouni, qui a amorcé sa tournée par l’inspection de lasituation de l’artisanat dans la région, a mis l’accent sur l’importance dece segment (artisanat) en tant que vecteur de développement du tourisme,avant d’appeler à accompagner les artisans pour intégrer ce créneau dans lecadre de ce projet universel.

M. Bediaf a, pour sa part, indiqué que cette étude vise à arrêter un pland’action tendant à relancer le tourisme dans la région du Tassili N’Ajjer,classée patrimoine de l’UNESCO, eu égard à ses innombrables potentialitésmatérielles et culturelles.La wilaya d’Illizi a accueilli l’année dernière plus de 5.000 touristes etplus de 300 depuis le début de l’année en cours, a-t-on fait savoir.