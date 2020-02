Non seulement les tisanes participent à une bonne hydratation de l'organisme mais, en plus, les principes actifs sont solubles dans l'eau chaude.

Elles sont d'autant plus efficaces qu'on peut associer les plantes, telles l'orthosiphon ou la piloselle, dont les effets drainants sont très appréciables pour les personnes qui cumulent surpoids et troubles de la circulation.

Pratiques, les gélules permettent de bénéficier des principes actifs de toutes les plantes, y compris celles dont le goût est amer. Les crèmes offrent une sensation de frais appréciable en été, et le massage donne une occasion supplémentaire de stimuler la circulation.

Plantes: 3 semaines de cure

Les tisanes, comme les gélules, se prennent sous forme de cures de trois semaines. Les bienfaits se font sentir au bout de trois ou quatre jours, à condition de boire suffisamment (un litre par jour environ). Les cures, à faire régulièrement, évitent l'évolution défavorable de l'insuffisance veineuse.