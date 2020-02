Le cyprès tonifie la circulation

Caractéristique des régions méditerranéennes, le cyprès, qui fait 15 à 20 m de haut, est traditionnellement planté à côté des mas provençaux. Il est particulièrement riche en flavonoïdes et en tanins, qui resserrent les vaisseaux et les capillaires, et boostent le retour veineux. Ce sont les cônes du cyprès qu'on utilise en phytothérapie. Il existe sous la forme de gélule ou de crème.

Bon à savoir. Le cyprès est formellement déconseillé aux femmes enceintes, car ses propriétés peuvent s'avérer néfastes pour le fœtus.

Le mélilot fluidifie le sang

Courant en Europe, le mélilot, qui pousse dans les pâturages, est connu sous le nom de petit trèfle jaune ou encore de luzerne bâtarde. La tige, longue de 50 cm à 1 m, porte des petites feuilles oblongues.

Les fleurs de couleur jaune s'épanouissent de mai à septembre en petites grappes. Son secret ? De la coumarine, un anticoagulant naturel léger, qui fluidifie naturellement le sang, et des flavonoïdes qui protègent les vaisseaux. Il est aussi diurétique et antispasmodique.

Bon à savoir. Les fleurs de mélilot sont utilisées dans les infusions. Elles sont aussi concentrées dans les compléments nutritionnels et les crèmes de soin.

La vigne rouge fortifie les vaisseaux

Cette sauvageonne pousse naturellement dans les régions méditerranéennes. Ses feuilles prennent en automne une teinte rouge caractéristique. Ce sont elles que l'on utilise pour leur richesse en flavonoïdes et en tanins. Des micro-constituants qui resserrent les tissus, augmentent la résistance des vaisseaux et des capillaires, et favorisent le retour veineux.

Bon à savoir. On peut acheter la vigne rouge en vrac chez l'herboriste pour en faire des infusions (10 min dans de l'eau bouillante) ou en décoction pour un bain de pied (faire bouillir dans de l'eau froide). Si vous êtes gênée par son goût un peu âcre, vous pouvez l'acheter en gélules.

Le petit houx décongestionne

Très commun en Europe, le petit houx, appelé ruscus ou fragon, pousse sur des terres calcaires. Cet arbuste est reconnaissable à ses feuilles vertes et plates, à l'extrémité pointue. Riche en saponosides, des substances anti-inflammatoires, il décongestionne les veines et évite les gonflements. Vasoconstricteur et tonifiant, le petit houx, grâce à ses propriétés diurétiques, est apprécié pour ses effets drainants.

Bon à savoir. La plante doit être consommée en décoction, non en infusion, à condition toutefois de supporter le goût amer des racines (sinon, optez pour une prise en gélules).

Le marronnier d'Inde fait dégonfler

Introduit en France dès le XVIIIe siècle, le marronnier d'Inde orne jardins et parcs. Ses saponosides, aux vertus décongestionnantes, préviennent les oedèmes et soulagent la douleur provoquée par l'inflammation des veines. La présence de coumarine stimule le tonus veineux. L'écorce, qui possède toutes ces particularités, peut être consommée en décoction. Bon à savoir. Si le goût du marron d'Inde, terriblement amer, vous rebute, optez pour une cure de gélules et pensez aux crèmes pour soulager vos jambes.

L'hamamélis consolide les veines

Originaire des Etats-Unis, l'hamamélis est un arbuste appelé aussi noisetier de la sorcière, car son bois était utilisé par les sorciers indiens comme baguette de divination. Ses qualités astringentes en ont fait un remède populaire utilisé pour apaiser les brûlures. Concentrée en tanins qui, en quelque sorte, resserrent les «mailles» du tissu veineux, la plante accroît la résistance de la paroi des vaisseaux et des capillaires. Elle améliore leur perméabilité et «muscle» le retour veineux. Efficace aussi pour apaiser les inconvénients de la couperose.

Bon à savoir. L'hamamélis est facile à trouver dans les herboristeries, sous la forme de feuilles sèches que l'on utilise alors en infusion.