Bekrar (17 ans) consolide au passage sa première place au classement des algériennes les mieux classées sur le plan mondial, devant Bochra Rehab Mebarki, ayant reculé au 993e rang, après la perte d'une place cette semaine.

Bekrar est d'ailleurs la seule algérienne à avoir progressé cette semaine chez les juniors, puisque ses compatriotes ont toutes enregistré une petite régression.

En effet, outre Mebarki, Houria Boukholda et Amina Arnaout ont également glissé dans le classement ITF de cette semaine, respectivement de trois et huit places, se positionnant ainsi aux 1495e et 1986e rangs.

Bekrar, vice-championne d'Algérie chez les seniors, a remporté le titre africain 2019 en dominant en finale l'Egyptienne Yasmin Ezzat par deux sets à zéro (2-0).