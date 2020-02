Le bilan de l'épidémie de pneumonie virale est monté lundi à 1.770 morts en Chine continentale, selon des chiffres officiels publiés lundi qui confirment une décrue, même si l'Organisation mondiale de la santé a averti que la propagation du coronavirus reste «impossible à prévoir».

Des experts internationaux dépêchés à Pékin par l'OMS ont commencé à discuter avec leurs homologues chinois. «Nous avons hâte que cette collaboration importante et vitale contribue aux connaissances mondiales sur l'épidémie de COVID19», a estimé le chef de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus dimanche soir sur Twitter. Cette rencontre intervient alors que le bilan de l'épidémie de pneumonie virale Covid-19 s'est encore alourdi en Chine continentale avec désormais 1.770 morts, pour la plupart dans la province du Hubei (centre), selon des chiffres officiels publiés lundi. Ce chiffre confirme un ralentissement du nombre quotidien de nouveaux décès (105 lundi contre 142 dimanche et 143 samedi).

De plus, le nombre de nouveaux cas recensés en dehors du Hubei était de seulement 115 lundi, contre près de 450 une semaine plus tôt.

Un haut responsable chinois a estimé que son pays était en train de maîtriser l'épidémie: «On peut déjà constater l'effet des mesures de contrôle et de prévention de l'épidémie dans différentes parties du pays», s'est félicité le porte-parole du ministère chinois de la Santé, Mi Feng. En dehors de la Chine continentale où au moins 70.500 personnes ont été infectées, près de 600 cas de contamination par l'épidémie du coronavirus ont été confirmés dans une trentaine de pays du monde.



Réunion d'experts mondiaux à Pékin

Des experts internationaux dépêchés à Pékin par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont commencé à discuter avec leurs homologues chinois de l'épidémie du nouveau coronavirus, dont la propagation est «impossible à prévoir», a annoncé dimanche soir l'agence de l'ONU.

«Nous avons hâte que cette collaboration importante et vitale contribue aux connaissances mondiales sur l'épidémie de «COVID19», a estimé le chef de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus sur Twitter.

Cette rencontre intervient alors que le bilan de l'épidémie de pneumonie virale s'est encore alourdi dimanche en Chine et approche désormais les 1.700 morts, même si le rythme de contamination amorce une décrue.

Alors que le Covid-19 a tué pour la première fois vendredi en dehors d'Asie, en l'occurrence un touriste chinois de 80 ans en France, un haut responsable chinois a estimé que son pays était en train de maîtriser l'épidémie: «On peut déjà constater l'effet des mesures de contrôle et de prévention de l'épidémie dans différentes parties du pays», s'est félicité le porte-parole du ministère chinois de la Santé, Mi Feng. En visite au Pakistan, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est dit confiant que «l'effort gigantesque» consenti par la Chine «permettra le recul progressif de la maladie». Mais le chef de l'OMS a averti de son côté qu'il était «impossible de prévoir quelle direction l'épidémie prendra». «Nous demandons à tous les gouvernements, toutes les sociétés et tous les organismes de presse de travailler avec nous pour déclencher le niveau d'alarme idoine sans souffler sur les braises de l'hystérie», a-t-il lancé à la conférence de Munich sur la Sécurité.

Selon le dernier bilan diffusé dimanche par Pékin, l'épidémie a provoqué la mort de 1.665 personnes, la plupart dans la province du Hubei (centre), où le virus est apparu en décembre. 142 personnes ont succombé au cours des dernières 24 heures.

Plus de 68.000 personnes ont été contaminées depuis le début de la crise, mais le nombre de nouveaux cas quotidiens tend à se tasser: il atteignait dimanche le chiffre de 2.009, soit la troisième journée de repli consécutive.