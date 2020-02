L'université chinoise de Nankai a annoncé une avancée dans le développement d'un nouveau type de kit de dépistage rapide du nouveau coronavirus capable d'identifier l'infection parmi les patients suspects en 15 minutes.

Le nouveau produit de détection du virus, baptisé kit de détection par anticorps IgM/IgG pour le nouveau coronavirus (2019-nCoV), a été mis au point par cette université centenaire basée à Tianjin, dans le nord de la Chine, en coopération avec un groupe d'experts issus d'autres universités chinoises et d'entreprises biopharmaceutiques. La carte de test rapide faisant partie du kit peut détecter le virus en seulement 15 minutes. Le kit de test peut raccourcir le temps de test, rendre l'opération plus simple et rapide et permettre aux patients suspects de recevoir un diagnostic immédiat et aux personnes ayant eu des contacts étroits avec des patients d'avoir un résultat de test sur place, a déclaré l'université dans un communiqué, relayé par l'agence Chine Nouvelle.