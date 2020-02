Un contrôle "rigoureux et systématique" est opéré au niveau de l'ensemble des aéroports en Algérie, en raison de l'épidémie du Coronavirus, a affirmé lundi à Alger, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.

"Des caméras thermiques (détectant les températures corporelles anormales) sont disposées au niveau de l'ensemble des aéroports du pays afin d'assurer un contrôle permanent et systématique des voyageurs arrivant ou transitant par ces aéroports", a-t-il précisé à la presse en marge de la rencontre gouvernement-walis. Le ministre a rappelé, également, qu'aucun cas de coronavirus n'a été enregistré en Algérie depuis le début de l'épidémie qui s'est déclarée en Chine.

S'exprimant, par ailleurs, sur les ressortissants algériens, libyens et mauritaniens rapatriés de Wuhan (Chine) à bord d'un vol spécial d'Air Algérie, en raison de l'épidémie du Coronavirus, il a indiqué qu'ils ont été autorisés dimanche soir à quitter l'hôtel Raïs à Alger, où ils ont été confinés pendant deux semaines.es derniers ont rejoint leurs domiciles", a-t-il ajouté.