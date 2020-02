Deux secousses telluriques, de magnitudes de 5,3 et 4,2 degrés sur l'échelle de Richter, ont été enregistrées, dimanche dans la province de Midelt, à la jonction des chaines du moyen Atlas et du haut Atlas oriental, au Maroc, a indiqué l'Institut marocain de géophysique (ING).

Les deux secousses, dont l'épicentre est situé dans la commune d’Ennzala, se sont produites respectivement à 22H 56min 52sec et 23H 06min 40sec (GMT+1), a précisé le Réseau national de surveillance et d’alerte sismique de l’ING dans un bulletin d’alerte sismique.

Ainsi, la première secousse ressentie est d’une profondeur de 04 km, d’une latitude de 32.584 N et d’une longitude de 4.227 W, tandis que la seconde est d’une profondeur de 5 km, d’une latitude de 32.571 N et d’une longitude de 4.185 W, ajoute la même source.