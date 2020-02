Certaines régions du Royaume-Uni sont submergées par les inondations et des perturbations majeures subsistent lundi dans les transports terrestres, au lendemain du passage de la tempête Dennis.

Des centaines d'alertes aux inondations sont toujours en place, notamment dans le sud du Pays de Galles, dont cinq «graves» dans l'ouest de l'Angleterre, selon l'Agence de l'environnement.

Dans certains endroits du pays, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en 48 heures.

Un record a été établi en Angleterre avec le «plus grand nombre d'alertes et d'avertissements en cours contre les inondations jamais enregistrés», a indiqué dimanche un directeur de l'Agence environnementale (EA), en dénombrant 594 dans une zone allant du sud de l'Ecosse à la Cornouailles (sud-ouest de l'Angleterre).

Au Pays de Galles, la police a lancé un appel à témoins pour tenter d'éclaircir les conditions dans lesquelles un homme d'une soixantaine d'années a perdu la vie.

Dans un premier temps, son décès avait été lié à la tempête.

Selon la police locale, il a été vu entrant dans la rivière Tawe à Ystradgynlais dimanche matin.

Son décès n'est finalement pas considéré comme suspect ni lié aux conditions météo, selon la même source.

L'armée a été déployée pour porter assistance à la population dans le Yorkshire de l'ouest, déjà durement frappé par les inondations après le passage de la tempête Ciara il y a quelques jours.

L'Institut météorologique britannique (MET) a émis dimanche une alerte rouge dans le sud du Pays de Galles en raison des fortes pluies liées à Dennis -- une première pour des pluies depuis décembre 2015.

Ce niveau d'alerte le plus élevé équivaut à «des conditions météorologiques dangereuses» présentant «un danger de mort», des risques de perturbations dans l'approvisionnement en énergie et de dommages aux infrastructures.

«Nous exhortons les gens à faire attention et à prendre leurs dispositions pour assurer leur sécurité», a déclaré Jeremy Parr, le responsable de la gestion des risques d'inondations au sein de l'organisme gouvernemental gallois chargé des ressources naturelles. Plusieurs centaines de vols à destination ou au départ de l'ensemble du Royaume-Uni ont annulés, ont annoncé les compagnies British Airways et EasyJet, mais la situation revenait à la normale lundi. La circulation des trains était toujours perturbée lundi par endroits et la gare centrale de Rotherham (nord-est) a été fermée jusqu'à mardi à cause des inondations. Au début de la tempête samedi, deux corps ont été repêchés au large de la côte sud de l'Angleterre, dans une mer agitée.

Les circonstances dans lesquelles ces décès sont survenus restent à établir.

La police de Brighton a déclaré rechercher une femme d'une vingtaine d'années aperçue entrant dans l'eau dimanche.

Le ministère de la Défense a déployé l'armée dans le West Yorkshire, une zone du nord de l'Angleterre durement touchée le weekend précédent par les inondations provoquées par la tempête Ciara.

«La tempête devrait se poursuivre et l'eau devrait atteindre son niveau maximal lundi et mardi», a prévenu la Croix-Rouge, demandant aux «gens de se préparer au pire».