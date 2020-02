Plusieurs personnes ont été interpelées et des quantités notamment de psychotropes saisies par la Gendarmerie nationale à l'issue des opérations menées dans des wilayas du pays dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, a indiqué hier un communiqué de ce corps de sécurité.

Dans la wilaya de M'sila, les gendarmes du groupement territorial ont interpellé deux personnes âgées de 29 et 47 ans, lors d'une patrouille effectuée à hauteur du village El-Ketatcha, dans la commune de Dehahna, alors qu’ils transportaient à bord d’un camion, contenant 80 quintaux de feuilles de tabac à chiquer, sans registre de commerce ni factures.

Les gendarmes du groupement territorial de Blida ont interpellé lors d’une patrouille à hauteur de la ferme Seddouk, dans la commune d’El-Affroun, un individu âgé de 23 ans, en possession de 102 comprimés de psychotropes de marque Edgar.

A Batna, les gendarmes du groupement territorial ont interpellé, lors d’un service de police de la route sur la RN.78, reliant Batna à Sétif, au centre ville de la localité de Guigba, un individu âgé de 28 ans, demeurant à Ras-El-Aioun, à bord d’un véhicule, en possession de plus d’un kg d’Or et de plus de six kg (06) d’argent, non poinçonné.

Les gendarmes du groupement territorial de Tébessa ont interpellé également deux personnes âgées de 23 et 27 ans, demeurant tous deux à Hammamet, lors d’une patrouille sur la RN.16, reliant Tébessa à El-Oued, à la sortie Sud de Safsaf-El-Ouesra, à bord d’un véhicule, en possession de 4.000 cartouches de cigarettes étrangères de différentes marques, en provenance de la contrebande.

A Béjaia, les gendarmes du groupement territorial ont interpellé lors d’un point de contrôle dressé sur la RN.26, reliant Bejaïa à Bouira, dans la commune d’Akbou, deux personnes âgées de 28 et 54 ans, demeurant tous deux à Guemar (El-Oued), qui transportaient à bord d’un camion, 16.020 bouteilles de boissons alcoolisées de marques étrangères, sans registre de commerce ni factures.

Les gendarmes du groupement territorial de Constantine ont interpellé, pour leur part, sur l’autoroute Est-Ouest, dans la circonscription communale d’Aïn-Smara, deux personnes âgées de 27 et 32 ans, à bord d’un véhicule, en possession de 590 comprimés de psychotropes de marque PREGABALINE, et la somme de 18.000 DA, ainsi qu’un couteau.

Aussi, les gendarmes du même groupement territorial ont interpellé lors d’une patrouille dans la commune d’El-Khroub, une personne âgée de 27 ans, en possession de 188 comprimés de psychotropes de marques PREGABALINE et KIETYL.

De même, les gendarmes du groupement territorial de Constantine ont interpellé aussi sur l’autoroute Est-Ouest, dans la commune d’Aïn-Smara, deux personnes âgées de 24 et 30 ans, voyageant à bord d’un véhicule taxi, de Constantine vers El-Eulma (Sétif), en possession de 660 comprimés de psychotropes de marque PREGABALINE, et une personne âgée de 20 ans, à bord d’un autre véhicule taxi, se dirigeant d’Alger vers Constantine, en possession de 199 comprimés de psychotropes de marque PREGABALINE et la somme de 21.500 DA.

A Oum El-Bouaghi, les gendarmes du groupement territorial, ont interpellé, lors d’un point de contrôle dressé sur la RN.10, reliant Oum El-Bouaghi à Constantine, dans la commune d’Aïn-Fakroun, deux personnes âgées de 26 et 27 ans, en possession de 640 comprimés de psychotropes de marque Prigabaline. A Tlemcen, les gendarmes du groupement territorial ont interpellé sur la RN.35 reliant Tlemcen à Oran, dans la commune de Hammam-Bougherara, une personne âgée de 28 ans, qui voyageait à bord d’un véhicule taxi d’Oran vers Maghnia, en possession de 490 comprimés de psychotropes de marque Ecstasy.

Dans la wilaya d'Alger, les gendarmes du groupement territorial ont interpellé une personne âgée de 50 ans, avec son associé âgé de 40 ans, et saisi dans leur hangar sis au centre ville de la localité de Douéra, 995 cartons de tabac à chiquer de différentes marques, sans registre de commerce ni factures avec la somme d’un milliard et 500 millions de centimes.

La Gendarmerie a relevé que des enquêtés sont ouvertes suite à ces opérations.