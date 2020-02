Il s'agit de: l'Algérie (pays hôte), Maroc, Tunisie, Egypte, Espagne, Suisse, Portugal, Hongrie, Kenya, France, Angleterre, Chypre, Etats Unis, Estonie, Afrique du Sud, Allemagne, République tchèque, Russie, Belgique, Bulgarie, Lituanie, Slovaquie, Macédoine.

«Nous sommes très heureux d'abriter cette 3e édition du tournoi international consacré uniquement aux juniors.

Aussi, nous sommes satisfaits du nombre de participants malgré qu'on pouvait avoir plus d’inscrits mais malheureusement certains joueurs et joueuses ont préféré faire l’impasse après avoir participé aux Championnats d’Afrique en Afrique du Sud et je pense que c’est tout à fait logique», a déclaré à l’APS, le directeur du tournoi, Djamel Kaced.

La phase des qualifications a été disputée les 15 et 16 février, en présence de 30 athlètes (22 garçons et 8 filles). Huit noms seulement (4 garçons et 4 filles) ont composté leurs billets pour les tableaux finaux.

Organisé par la Ligue algéroise de tennis (LAT), sous l’égide de la Fédération algérienne de tennis (FAT) et de la Fédération internationale de tennis (FIT), ce tournoi se déroule en simple et en double.

«Nous avons fourni tous les moyens nécessaires pour la réussite de ce rendez-vous international et aussi pour mettre les hôtes de l’Algérie dans de meilleures conditions. J’espère que nos joueurs vont se donner à fond sur le terrain pour aller loin dans la compétition et pourquoi pas remporter le sacre final», a ajouté la même source. Selon les organisateurs, les joueurs algériens engagés dans ce tournoi auront l’occasion d’améliorer soit leur classement mondial soit de l’intégrer mais aussi de se mesurer à l’univers du tennis mondial des juniors.

Dans ce tournoi, l’Algérie prend part dans les tableaux finaux avec huit athlètes (4 garçons et 4 filles). Le juge arbitre algérien Amine Mohatat (White Badge), dirige les tableaux «simple et double».

Pour rappel, l'édition 2019, avait été remportée par l'Algérien Hamza Samir-Reguig. Ce rendez-vous classé en grade 5, sera suivi par deux autres tournois internationaux juniors qui auront lieu, respectivement, au Tennis Club de Hydra (22 au 29 février 2020) et au Tennis Club de Ben Aknoun (1er au 7 mars 2020).

Liste des algériens engagés :

Garçons : Aymen Ali Moussa, Mohamed Said Ounis, Matis Amier, Mohamed Ali Abibsi.

Filles : Sarah Baitiche, Lina Belharrat, Bouchra Rehab Mebarki, Ahlem Feloussa.