La sélection française a été sacrée de l'étape d'Alger de la Coupe du monde d'escrime sabre (juniors filles), en battant son homologue de l'Ouzbékistan sur le score de 45 à 40, lors de la finale disputée dimanche au Centre sportif féminin de Ben Aknoun.

Les Françaises ont éliminé en demi-finales l'Ukraine (45-16), alors que l'Ouzbékistan a créé la sensation en passant l'écueil des Italiennes, favorites de cette étape (45-43). La troisième place est revenue à l'Italie, vainqueur face à l'Ukraine (45-22).

«Nous avons affronté une équipe très coriace qui nous a créé beaucoup de problèmes, mais au fil du match et après les consignes données aux joueuses, la physionomie du match a changé et les joueuses ont su renverser la vapeur en allant chercher cette victoire.», a déclaré à l'APS Philip Monparier, entraîneur des Françaises. De son côté, la sélection algérienne a terminé à la 5e et avant-dernière place de l'épreuve par équipes, en battant l'Egypte (45-39) en match de classement.

Outre l'Algérie, cinq autres pays ont pris part à l'épreuve par équipes : Italie, France, Egypte, Ukraine et Ouzbékistan, alors que la Belgique s'est désistée, se contentant de concourir en individuel. L'épreuve individuelle, disputée samedi, a été marquée par la victoire de l'Italienne Taricco Benedetta, vainqueur en finale de sa compatriote Di Carlo Alessia sur le score de 15-8.

Classement final des épreuves par équipes :

1-France

2-Ouzbékistan

3-Italie

4-Ukraine

5-Algérie

6-Egypte.