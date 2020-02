Au moins 24 personnes ont été tuées et 18 autres blessées dans l'attaque terroriste perpétrée dimanche dans le village de Pansi, dans le nord du Burkina Faso, a annoncé lundi le gouverneur de la région du Sahel, Salfo Kaboré, dans un nouveau bilan.

«Le bilan provisoire fait état de 24 personnes assassinées, dont le pasteur d'une église. Nous déplorons également 18 blessés et des personnes enlevées», a écrit le colonel Kaboré, dans un communiqué. Un précédent bilan faisait état d'au moins dix tués. «Un groupe armé terroriste a perpétré une attaque contre une église dans le village de Pansi au moment où des fidèles célébraient le culte de dimanche», avait déclaré auparavant une source sécuritaire. Le 10 février, un groupe terroriste avait fait irruption dans la ville de Sebba, avant d'enlever sept personnes dans le domicile d'un pasteur. Trois jours plus tard, cinq personnes dont le pasteur ont été retrouvées mortes, tandis que les deux autres, des femmes, ont été retrouvées saines et sauves, selon le gouverneur de la région du Sahel. Plusieurs imams ont également été assassinés par des terroristes dans le nord du Burkina Faso depuis le début des attaques il y a quatre ans.