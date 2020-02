Ne laissez pas la télé allumée même en fond sonore quand votre enfant est dans les parages ! Cela nuirait à son développement.

Les Japonais nous avaient prévenus : regarder la télé affecte l'intelligence verbale à passer trop de temps devant l'écran. Mais une nouvelle étude devrait inquiéter les parents un peu plus. Des chercheurs de l'université d'Iowa aux Etats-Unis assurent que le développement émotionnel et la sociabilité des enfants pourraient pâtir de la télé allumée, même quand celle-ci passe en fond sonore ! Même quand ils ne la regardent pas, les petits peuvent avoir leur attention détournée par le bruit émis par l'écran. Dans la revue scientifique Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, les scientifiques conseillent aux parents d'éloigner leur progéniture des programmes non éducatifs. 1 150 familles américaines comprenant des enfants âgés de deux à huit ans, ont été observées à la loupe. Après avoir scruté les habitudes familiales et les contenus télévisuels diffusés aux enfants, les chercheurs en ont déduit que la télé a un bon impact sur les jeunes téléspectateurs quand les programmes ont une visée pédagogique. Autrement dit, les contenus éducatifs favoriseraient les fonctions cognitives des enfants.

En revanche, la télé devient contre-productive quand elle reste en fond sonore, empêchant les enfants de se concentrer, de jouer ou de faire leurs devoirs par ailleurs.

La télé est-elle un allié ou un ennemi du développement intellectuel de l'enfant ? Avec le développement des écrans, le débat a encore de beaux jours devant lui.