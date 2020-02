L'épigénétique, c'est quoi ?

Lors de la conception, la grande roulette russe de la génétique nous dote de caractères irréversibles portés par l'ADN de chacune de nos cellules. Mais notre santé ne dépend d'eux qu'à hauteur de 30%. Car chacun des gènes dont nous héritons peut s'exprimer plus ou moins fort, ou bien se taire, sous l'influence de notre mode de vie.

L'épigénétique étudie ces modifications, qui vont «allumer» ou «éteindre» les gènes. «La génétique, c'est le disque dur, l'épigénétique, les logiciels qui vont le faire fonctionner et permettre de varier les programmes», illustre le Pr Claudine Junien, généticienne à l'INRA (Institut national de la recherche agronomique). Les recherches menées aujourd'hui aident à mieux comprendre les mécanismes à l'origine des maladies. On réalise à quel point l'épigénétique joue un rôle capital dans leur apparition. Si l'on ne peut guère agir, pour l'instant, contre des altérations génétiques héritées à la naissance, les variations épigénétiques qui se produisent tout au long de la vie sont, elles, en partie réversibles.

Peut-on soi-même influencer ses gènes ?

Nous ne faisons que ça ! Les toxiques que nous respirons dans l'air, les aliments que nous ingérons, l'activité physique que nous pratiquons retentissent tous sur nos gènes.

Une étude a montré que la supplémentation en vitamine D, chez ceux qui en manquent, modifie l'expression de 291 gènes. «De petites molécules, les méthyles, peuvent se greffer sur l'ADN et mettre certains gènes promoteurs de maladies (diabète, obésité, cancer) en mode «off»», explique le Dr Laurence Bénédetti, micro-nutritionniste.

Mais pour que ces méthyles voient le jour, il faut une alimentation riche en nutriment «activateurs», comme la méthionine, la vitamine B, le zinc, etc.

Des anti-oxydants, comme le resvératrol, la quercétine, la curcumine semblent aussi avoir une action intéressante.

Concrètement, cela donne quoi ?

Les recherches sur l'épigénétique ouvrent d'infinies possibilités de prévention et de traitement des maladies. Par exemple, les gènes synthétisant les graisses seraient plus actifs chez les obèses.

Autre piste : «En cancérologie, on pourrait réactiver les défenses naturelles des patients en modifiant l'expression de certains gènes dans les cellules malades», confirme le Pr Eric Solary, hématologue à Gustave Roussy (Villejuif).

Nous abritons des «oncogènes» favorisant la prolifération cancéreuse (comme HER 2 dans le cancer du sein) et des gènes suppresseurs de tumeurs, protecteurs. Un cancer apparaît quand les oncogènes sont activés, les gènes suppresseurs inactivés ou les deux à la fois ! Deux médicaments visent déjà à inverser ce processus et beaucoup d'autres sont en cours d'essai.

Et le stress, peut-il modifier nos gènes?

Les traumatismes psychologiques retentissent sur les défenses immunitaires et, s'ils sont précoces, peuvent handicaper toute une vie.

«Des chercheurs ont montré que, lorsqu'un nourrisson en détresse est rabroué ou livré à lui-même, cette expérience va modifier l'expression des gènes qui régulent les hormones du stress, confirme le Dr Catherine Guégen, pédiatre, auteur de «Pour une enfance heureuse» (éd. R. Laffont, 2014).

Ces modifications génétiques perdureront à l'âge adulte, le rendant plus vulnérable au stress, et il va à son tour transmettre cette fragilité aux générations suivantes.»