On mange plus de légumes riches

Après avoir découvert que les patients obèses avaient souvent une flore intestinale appauvrie, Joël Doré, directeur de recherche au sein de l'unité d'écologie et physiologie du système digestif de l'INRA (Jouy-en-Josas) et ses collègues les ont soumis à un régime hypocalorique riche en fibres. De façon attendue, ils ont perdu du poids. Mais les chercheurs ont également observé une augmentation de la richesse de leur microbiote intestinal. «Les fibres constituent l'aliment de base de bactéries intestinales spécialisées et il semble donc que lorsqu'on leur en fournit plus, elles se développent mieux», indique Joël Doré.

De façon plus générale, poursuit-il, «dans la mesure où la diversité du microbiote semble associée à une meilleure protection contre bon nombre de pathologies, conseiller à tous de manger plus de fibres pour favoriser cette diversité me semble être une bonne mesure préventive».

L'idéal est de favoriser les fibres qui contiennent des prébiotiques. Il s'agit de constituants alimentaires non-digestibles qui, dans la flore colique, stimulent sélectivement une ou un nombre limité de bactéries reconnues pour leurs effets bénéfiques sur la santé de l'hôte. Ce sont des fibres spécifiques (fructo-oligosaccharides (FOS), galacto-oligo-saccharides...), qui favorisent le développement des bactéries présentes dans le côlon. On les trouve : dans l'artichaut, l'asperge, la banane, la salade chicorée, l'oignon, l'endive, le topinambour, le poireau, les salsifis...

On consomme des probiotiques

Tout le monde se souvient de ce fameux yaourt qui, grâce aux probiotiques qu'il contenait, était censé améliorer notre transit intestinal. Mais depuis 2010, c'est l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui est chargée d'examiner, et de valider, ces allégations santé. Et concernant les probiotiques, aucune de leurs allégations santé n'a été approuvée.

Pourtant, indique Joël Doré, «certains probiotiques avaient montré des effets, certes modestes mais significatifs, sur la régulation du transit. D'autres donnaient de bons résultats contre les diarrhées de l'enfant». Qui, d'ailleurs, n'a jamais eu recours au fameux Ultralevure® – qui n'est autre qu'un probiotique – pour soigner une diarrhée ? «Certains se sont également révélés efficaces pour traiter des symptômes associés au syndrome du côlon irritable», ajoute Bruno Pot, responsable de l'équipe de recherche Bactéries lactiques et immunité des muqueuses à l'Institut Pasteur (Lille). Mais, reconnaît-il, « il y a aussi sur le marché plein de probiotiques qui n'ont jamais prouvé la moindre efficacité pour quelque pathologie que ce soit». Et surtout, précise Rémy Burcelin, responsable de l'équipe de recherche Facteurs intestinaux, dyslipédémie et diabète à l'Institut des maladies métaboliques et cardiovasculaires (Toulouse) : «comme tout le monde n'a pas le même microbiote, le même probiotique n'aura pas le même effet d'un patient à l'autre».

Les probiotiques se trouvent aussi dans de nombreux aliments. La choucroute, le kimchi coréen et tous les légumes lacto-fermentés, c'est-à-dire trempé dans de la saumure pendant plusieurs semaines jusqu'au développement d'une acidité (carotte, betterave ou céleri qu'on trouve en magasins bio). Contiennent également des probiotiques le pain au levain, les olives, le kéfir et le kombucha (boissons fermentées), les sauces soja naturellement fermentées...

On évite certains aliments !

Nous possédons différents types de flores, dont la flore de fermentation et la flore de putréfaction.

La flore de fermentation métabolise les glucides et produit des gaz inodores, tandis que la flore de putréfaction, qui métabolise les protéines, génère des gaz malodorants et crée des composés qui vont polluer le foie. Elle se développe en excès quand on consomme trop de sucre, de viande ou pas assez de fibres.