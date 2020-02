Le secrétaire général du parti Alliance nationale républicaine (ANR) Belkacem Sahli a salué, samedi à Alger, la teneur du Plan d'action du gouvernement, le qualifiant d"'ambitieux et de prometteur".

Lors d'une conférence de presse au terme de la Conférence nationale des bureaux de wilaya du parti, M. Sahli a déclaré que l'ANR "a pris note" de la nouvelle composante du Gouvernement, auquel il réservera "soutien ou opposition" partant de son attachement à la réalisation d'un consensus national qui est, pour lui, la seule voie pour relever les défis politiques, socio-économiques et sécuritaires qui se posent au pays, a-t-il ajouté. Cette collaboration sera basée, a-t-il expliqué, sur "la disposition et la capacité de ce Gouvernement à répondre aux revendications et aux aspirations légitimes de la société", a-t-il dit. Saluant le contenu du Plan d'action "ambitieux et prometteur", le SG de l'ANR a exhorté le Gouvernement "à faire preuve de culture de l'Etat, à veiller à la plus grande solidarité et cohésion gouvernementales et à adopter une politique de communication institutionnelle reposant sur le sérieux et la transparence".

Il a exprimé, par ailleurs, la satisfaction de son parti à l'engagement du Président de la République à concrétiser ses promesses électorales, notamment en ce qui concerne l'édification de l'Algérie Nouvelle sans "exclusive ni marginalisation aucune". Le parti ANR est entièrement "prêt" à contribuer à la réussite de l'amendement constitutionnel envisagé, a fait savoir M. Sahli ajoutant que pour sa formation politique "la priorité imposée par la complexité de cette conjoncture est de précéder cet amendement constitutionnel par un dialogue national inclusif sous la supervision du Président de la République ou d'une personnalité de son choix avec la participation des partis politiques, de la société civile et du Hirak populaire à travers le mécanisme qu'il désignera pour le représenter". Au sujet des consultations engagées par le Président Tebboune avec la classe politique et les personnalités nationales, il a affirmé que son parti accueille favorablement cette démarche, appelant à "l'élargir" et à "accélérer sa cadence".

Le SG de l'ANR a salué le rôle "central" et "pionnier" de l'Armée nationale populaire (ANP) pour ses efforts visant "à relever les défis sécuritaires croissants auxquels fait face le pays et à préserver l'unité nationale".

Il s'est réjoui également de la "nouvelle dynamique" que connait la diplomatie algérienne et son interaction accrue avec les mutations géopolitiques et sécuritaires dans la région.