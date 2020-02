La commission du parti du Front de libération nationale chargée d’enrichir les amendements à la Constitution "a parachevé l’élaboration de ses propositions pour les présenter au Président de la République", a indiqué samedi à Mostaganem le secrétaire général par intérim du FLN Ali Seddiki .

Lors d'une rencontre régionale ayant regroupé les militants du parti de cinq wilayas dans l'Ouest du pays, M. Seddiki a souligné que le FLN, qui avait exprimé son soutien à l'amendement de la Constitution, aux mesures d'apaisement et aux consultations du Président de la République avec les formations politiques, les personnalités nationales et les acteurs sociaux, oeuvre à l'amélioration de la situation dans le pays et à la concrétisation de la revendication du peuple, à savoir celle d'édifier un Etat de droit.

"Le parti du FLN qui jouit d'une liberté de décision demeure au service de l'Etat algérien et à l'écoute de ses militants", a-t-il déclaré, affirmant qu'eux seuls (militants) ont le droit de décider de l'avenir du parti et que le peuple est souverain et seul à déterminer le sort des partis à travers les urnes.

Le secrétaire général par intérim du FLN a appelé les militants à unifier les rangs autour de la direction "légitime" du parti, soulignant que "les portes du Front de libération nationale sont ouvertes, et nous sommes ouverts à toutes les idées et tous les efforts pour améliorer les performances du parti et activer son rôle".

M. Seddiki a exprimé son refus d'organiser une "conférence nationale" et de constituer un "organe de transition pour diriger le parti", déclarant que la direction actuelle "ne fuit pas la tenue d'une session du comité central du FLN." "Notre souhait est que la session du comité central soit un espace politique pour renforcer la cohésion et l'unité pour aller à un congrès réussi afin de servir l'Algérie et le parti, et non une scène de conflit et de discorde, surtout en cette conjoncture qui nécessite d’£uvrer à renforcer notre unité afin que notre parti soit à la hauteur des attentes du peuple algérien et demeure novembriste et fidèle", a-t-il ajouté. Le secrétaire général par intérim du Front de libération nationale s'est engagé à travailler avec tous sans exclusion ou marginalisation, tout en réitérant l'appel à engager un "dialogue sérieux et fructueux" qui contribue à la maturité des positions et des choix et élargit le cercle de réflexion, de débat et de concertation entre tous les militants". Cette rencontre régionale est la première d’une série de rencontres régionales que le parti du FLN organise dans le but de clarifier la vision sur les enjeux de la conjoncture et la réalité du parti et de ses perspectives et la manière de libérer ses capacités, retrouver sa place naturelle et renforcer son rôle dans le processus de construction de la nouvelle Algérie, a-t-il fait savoir.