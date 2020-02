Dans une déclaration à la presse en marge de la réunion gouvernement-walis, M. Chitour a déclaré que ces 7 pôles d’excellence accueilleront ceux parmi les étudiants qui ont de "hautes qualifications" et qui seront choisis sur concours. Tout en précisant que l'Algérie a un besoin annuel de quelque 20.000 diplômés universitaires ayant des compétences élevées, le ministre a indiqué que les premières spécialités de ces pôles concerneront le droit, l'économie, la technologie, les mathématiques et l'intelligence artificielle, ajoutant que les futurs diplômés "sont l'avenir du pays".

Par ailleurs, M. Chitour a souligné la nécessité de "changer le mode de fonctionnement" de l'université et "reconsidérer les programmes d'études", annonçant que la charte d'éthique de l'université entrera en vigueur en septembre prochain.

Cette charte "définira le cadre de coexistence au sein de l’université et les relations entre les étudiants, l’enseignant et l’administration, tout en viellant à mettre à l’abri l’enseignant des injonctions de l’administration", a-t-il détaillé. M. Chittour a ajouté que "la priorité est de rétablir le statut de l’enseignant", préconisant, à cette effet, de revoir le mode de gestion au sein de l’université pour "mettre fin au chevauchement qui existe entre l’administration et l'enseignement pédagogique". S'agissant de l'utilisation de l'anglais à l'université, le ministre mis l'accent sur la nécessité de l’intégration de cette langue dans toutes les filières, soulignant la possibilité de préparer des thèses de doctorat en anglais à partir de septembre prochain.