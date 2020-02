Le vote s'est déroulé lors d'une séance plénière présidée par le président par intérim du Conseil, Salah Goudjil. L'Assemblée populaire nationale (APN) avait adopté jeudi dernier le Plan d'action du Gouvernement pour la mise en oeuvre du programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ce plan s'articule autour de cinq chapitres, dont le premier est axé sur un nombre de lignes directrices, en l'occurrence la refonte du dispositif législatif d'organisation des élections, la moralisation de la vie publique, la refonte de l'organisation et des modes de gestion de l'Etat et de ses démembrements et un exercice plein des droits et libertés. Le second chapitre traite de la réforme financière et du renouveau économique, alors que le troisième chapitre est consacré au développement humain et à la politique sociale.

Le quatrième chapitre porte sur la politique étrangère tandis que le cinquième est dédié au renforcement de la sécurité et la défense nationales.