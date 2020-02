L'économie roumaine a progressé de 4,1% en 2019, un rythme solide mais inférieur à la croissance de 4,4% enregistrée l'année précédente, selon une première estimation vendredi de l'Institut roumain des statistiques "INS".

Le produit intérieur brut (PIB) a enregistré au dernier trimestre sa meilleure performance de l'année, avec une hausse de 1,5%, après une décélération à 0,6% au cours des trois mois précédents. Selon les analystes, la croissance a été tirée par la consommation des ménages (+7,2%), dopée par de fortes hausses salariales et des baisses de taxes décidées par le gouvernement renversé en octobre.

Le secteur du bâtiment a bénéficié d'une conjoncture favorable et vu son activité bondir de 27,6% sur l'ensemble de l'année.

En revanche, la production industrielle, pénalisée par une faible demande extérieure, a baissé de 2,3%, son premier recul depuis 2010, après avoir progressé de 3,5% l'année précédente. Les exportations ont également été affectées, le déficit commercial s'élevant à plus de 17 milliards d'euros (+14,3%). En 2020, la Roumanie, l'un des pays les plus pauvres de l'UE, table sur une croissance identique, soit 4,1%. La Commission européenne a révisé à la hausse sa prévision pour ce pays, à 3,8% cette année et 3,5% en 2021.