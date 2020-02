L'inflation en janvier a atteint 0,9% par rapport à la même période en 2019, a annoncé vendredi l'Autorité grecque des statistiques "Elstat" dans un communiqué. "L'indice des prix à la consommation a augmenté en janvier 2020 de 0,9% sur un an", a indiqué Elstat. Sur un mois, "entre décembre 2019 et janvier 2020, l'indice a baissé de 1,7%", précise la même source.

L'indice harmonisé annuel permettant les comparaisons européennes a enregistré une hausse de 1,1% sur un an contre 0,5% entre 2019 et 2018, selon la même source. Les baisses de prix sur un mois ont été signalées surtout dans le secteur des "vêtements-chaussures" (-26,1%) en raison des soldes d'hiver. Sur un an, la hausse des prix a surtout touché le secteur des "transports" (+5,2%) après l'augmentation du prix des carburants. La Grèce a connu une période de déflation après le début de la crise de la dette en 2010 due à la profonde récession et la stricte austérité. Mais le pays a renoué avec la croissance en 2017 et l'inflation a repris ces dernières années. Pour 2020, le pays table sur un indice harmonisé d'inflation de 0,7%, selon le budget de l'Etat.