Les prévisions de la croissance mondiale pourraient êtres révisées en baisse suite à la propagation et les répercussions de l'épidémie de coronavirus sur les économies du monde entier, a averti dimanche à Dubaï la directrice générale du Fonds monétaire internationale (FMI), Kristalina Georgieva .

"L'épidémie de coronavirus de Wuhan (COVID-19) pourrait avoir des effets d'entraînement sur l'économie mondiale si elle n'est pas maîtrisée rapidement, a alerté Mme Georgieva, qui assistait un forum sur les femmes à Dubaï.

Elle a ajouté que "cela affecte déjà le tourisme et les voyages".

La responsable du FMI a laissé entendre que les prévisions de croissance économique mondiale pourraient être révisées à la baisse et réduites de quelques points de pourcentage en raison de l'impact économique du virus.

"La Chine détient aujourd'hui une plus grande part de l'économie mondiale que lors de l'épidémie de SRAS. Maintenant, c'est 19%.

Ce n'est pas une bonne nouvelle pour le monde", a-t-elle déclaré. La croissance mondiale devait auparavant passer de 2,9% en 2019 à 3,3% en 2020. Les prévisions devraient remonter à 3,4% l'année prochaine.

Cependant, compte tenu des répercussions économiques du virus, l'économie mondiale pourrait envisager une révision à la baisse de 0,01 à 0,02 point de pourcentage, selon Georgieva. "Maintenant, nous disons que 3,3% sont nos prévisions, mais il pourrait y avoir une réduction. Nous espérons que ce sera dans un espace de 0,01 à 0,02% ", a déclaré le responsable du FMI. Cependant, elle a mis en garde contre le fait de sauter "prématurément dans une conclusion". Le virus a infecté plus de 69. 000 personnes dans le monde au dimanche 16 février. Le nombre de décès liés au virus a atteint plus de 1.600. Les opérateurs des voyages et de l'hospitalité des Emirats arabes unis (EAU) avaient précédemment exprimé leur inquiétude quant à la possibilité que l'épidémie nuise à leur entreprise, car les restrictions de voyage et de vol ont réduit le nombre de visiteurs de l'un des plus grands marchés sources du tourisme du Golfe.