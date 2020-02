Organisée simultanément au Palais des nations (pour ce qui est des allocutions et des communications) et au Centre international des conférences (pour ce qui est des ateliers et des débats), la rencontre réunit, durant deux jours, plus de 1.100 participants dont les partenaires socio-économiques du gouvernement.

S'inscrivant dans un nouvel esprit de gouvernance, établi sur la base dÆune approche de développement durable harmonieuse, mettant en valeur la qualité du cadre de vie citoyen et son environnement, la rencontre vise à élargir le terrain de réflexion et de la mise en application du plan arrêté par les pouvoirs publics afin dÆétablir une démarche performante de développement, génératrice de richesses et favorable à la mise en réseau des initiatives innovantes des différents acteurs, tant sur le plan régional que local.

S'agissant des objectifs assignés à la rencontre, il s'agit, selon le ministère de l'Intérieur, de "rompre avec la pratique des plans de développement locaux synonymes de programmes de financement et s’orienter vers une réelle planification du développement local".