Six trafiquants ont été interceptés, samedi, par des unités de l'armée près de la frontière nord de la Mauritanie en possession de quantités de "drogues, d'armes et de munitions", a rapporté, dimanche, l'Agence d'information mauritanienne, citant un communiqué de l'état-major général des armées.

Selon le communiqué, une opération de surveillance engagée depuis quelques jours a permis cette arrestation "sur la base d'informations sur l'intention d'un groupe de contrebandiers à bord de trois véhicules de traverser la partie nord du territoire mauritanien en direction de la partie orientale du territoire malien". Cette opération a permis, "outre l'arrestation de 6 contrebandiers, la saisie d'un kilogramme de drogue, de deux mitrailleuses PKMS, de deux voitures Land Cruiser et de 3000 munitions, en plus de matériel de communication", selon le communiqué, qui ne donne aucune précision sur l'identité des trafiquants et le type de drogue saisi. "L'opération a également permis la destruction d'une voiture Land Cruiser, de deux mitrailleuses", conclut le texte.

Des unités spéciales de l'armée mauritanienne sont engagées dans différents couloirs sécuritaires dans le nord du pays pour lutter contre l'action de groupes terroristes et les trafics de tous genres.