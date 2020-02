Une (1) personne est décédée et une autre a été blessée suite à une chute d'un immeuble en cours de construction dans la commune d'Oran, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de communication de la direction de la Protection civile.

Les éléments de la Protection civile sont intervenus, samedi soir dans un chantier situé prés du jardin méditerranéen, pour fournir les premiers soins à un employé de 23 ans atteint de plusieurs blessures, avant de le transférer aux urgences de l'établissement hospitalier universitaire "1er novembre" d'Oran. Ils ont également procédé au transfert du corps de la victime décédée vers la morgue de l'hôpital. Par ailleurs, les services de la Protection civile ont enregistré samedi une collision entre un camion et deux véhicules sur la route nationale RN 11 dans la commune de Gdyel (est d'Oran). L'accident a fait sept blessés, âgés entre 3 et 37 ans (quatre enfants et trois femmes). Les agents de la Protection civile ont évacué les blessés aux urgences de l'hôpital d'El Mohguen à Arzew.