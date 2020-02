Plus de 200 enseignantes ont bénéficié d'une formation à Oran dans le cadre d'un programme valorisant le rôle des femmes en tant qu'actrices incontournables dans le développement de l'économie verte, a-t-on appris samedi de la responsable de cette opération.

"L'implication des femmes dans la croissance de l'économie verte constitue l'objectif essentiel de cette formation", a précisé Zhor Bereksi, dans une déclaration à l'APS en marge de la cérémonie de clôture de ce programme intitulé "Khadra".

"Plusieurs ateliers thématiques ont été animés au profit des participantes, consolidant ainsi leurs capacités dans le domaine de la sensibilisation et animation auprès des élèves", a expliqué Mme Bereksi. "Plus de 8.000 enfants ont pris part aux activités ludiques démonstratives organisées dans différents établissements scolaires et à travers les actions de proximité dans les quartiers", a-t-elle fait savoir. Des sorties pédagogiques ont été aussi proposées dans des Centres d'enfouissement techniques (CET) et des entreprises économiques spécialisées dans le recyclage de déchets.

Le programme "Khadra" a également permis la formation d'une trentaine d'autres femmes parmi le personnel des collectivités locales et de femmes au foyer qui ont appris à transformer certains déchets ménagers en accessoires et articles d'embellissement intérieur.

A ce titre, divers objets issus de la transformation des déchets domestiques ont été exposés lors de la cérémonie de clôture du programme "Khadra", agrémentée en outre par des spectacles de chants et de théâtre animés par des enfants.

Cette opération avait été lancée en novembre 2017 par le Bureau "R20 Med" assurant la représentation méditerranéenne de l'ONG "R20" (Regions of climate action), en partenariat avec le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, et de la wilaya d'Oran.