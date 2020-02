La section de Sidi Bel-Abbes de l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques a enregistré, depuis la fin d’année dernière, le dépôt de 100 dossiers de porteurs de projets de start-ups, a-t-on appris samedi de sa directrice, Wassila Guenateg.

L'agence a lancé un appel sur internet invitant tous les porteurs de projets de start-ups désirant rejoindre la section de Sidi Bel-Abbes via Internet afin d'enregistrer leurs projets sur la plateforme prévue à cet effet, a-t-on fait savoir. La même responsable a fait savoir qu'après un premier examen des dossiers déposés, il a été constaté qu'ils sont d'un haut niveau, ambitieux et objectifs portant sur le domaine de l'intelligence artificielle, ce qui est un indice positif du développement de ce domaine dans la région ouest.

Elle a indiqué que ces projets seront présentés par leurs porteurs le 27 février devant la commission chargée du choix des projets qui seront soutenus et accompagnés par l'agence, soulignant que le commission se concentrera sur les conditions de sélection portant sur le domaine des technologies de l'information et de la communication, de la numérisation et de l'innovation.