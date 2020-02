Les participants à la rencontre de formation sur "l’action thérapeutique collective au service des enfants aux implants cochléaires" ont, souligné, au terme de cette rencontre, clôturée samedi au centre anticancéreux (CAC) d’El-Oued, la nécessaire dynamisation de l’action collective dans le traitement en vue d’assurer une meilleure prise en charge des personnes portant des implants cochléaires.

Le psychoclinicien, Salah Khachkhouch, a, dans son intervention intitulée "organisation de l’action thérapeutique collective", mis en exergue l’importance de ce type de traitement dans la prise en charge médicale et psychologique des personnes aux appareils auditifs, car, a-t-il l indiqué, il repose sur deux axes.

Le premier, a-t-il expliqué, consistent en l’organisation des entrainements orthophoniques pour apprendre à lire les mouvements labiaux précédant la période de la pose de l’implant cochléaire et le second porte sur le suivi psychologique postopératoire visant l’adaptation sociale positive requérant la conjugaison des efforts, notamment des psychologues.

L’intervenant a avancé que la pose réussite de l’implant cochléaire est liée aux efforts efficaces déployés par les psychologues influant à un taux de 90% sur la réussite de l’opération de pose de cet appareil auditif à la faveur de la dynamisation étudiée de cet appareil, car, a-t-il dit, le psychologue est seul capable et habile à inculquer la compétence linguistique et de communication à l’enfant pour lui préparer à d’adapter socialement.

La psychoclinicienne, Sabrina Dhaoui, a, dans sa communication liée également à l’action collective thérapeutique, mis en avant l’importance dynamisation des programmes de sensibilisation portant organisation des activités ludiques aux enfants aux infirmités auditives, impliquant les parents et la performance des polycliniques, en vue de contribuer à l’amélioration de l’état psychologique des malades.

Le président de l’association "Amel" pour les porteurs d’implants et malades auditifs d’El-Oued, M. Abdennacer Kerrocuhe, a suggéré la mise au point, par le ministère de la santé, d’un programme de dépistage précoce de la surdité par la dotation des structures "mère-enfant" en équipements susceptibles de dépister l’infirmité et la programmation de sessions de formation en direction des praticiens généralistes sur la manipulation de ces équipements, avant d’appeler à lancer des campagnes de sensibilisation, de grande envergure, sur le danger que pèse cette infirmité sur la santé.

Cette rencontre de formation s’inscrit au titre des travaux du second Congrès international de chirurgie ORL et cervico-faciale (13 au 15 février) initié par l’association de l’Alliance médicale d’El-Oued.