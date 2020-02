La sélection algérienne dames s'est inclinée d'entrée dimanche face à son homologue tanzanienne 3 à 2 (mi-temps : 2-2), au tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF) organisé du 14 au 22 février au stade du Kram (Tunis).

Il s'agit de la deuxième victoire de suite pour les Tanzaniennes qui se sont baladées vendredi face à la Mauritanie (7-0), alors que l'Algérie tentera de se racheter mardi en affrontant les Mauritaniennes.

Les Algériennes joueront ensuite successivement face aux Tunisiennes le 20 février et les Marocaines le 22 du même mois.

Dans l'autre match de cette journée de dimanche, la Tunisie, battue vendredi par le Maroc (0-1), joue en ce moment face à la Mauritanie. Outre l'Algérie, le tournoi de l'UNAF regroupe les sélections de Tunisie, du Maroc, de Mauritanie et de Tanzanie.

En revanche, la Libye et l'Egypte ont annoncé leur retrait à la dernière minute. Le premier au classement à l'issue des cinq journées de compétition sera déclaré champion.