Ce concours, qui entre dans le cadre du programme d’Appui à l’Adéquation-Formation-Emploi-Qualification (AFEQ), financé par l’Union Européenne (UE), s’adresse aux porteurs de projets innovants, notamment les étudiants des trois cycles (Licence, Master et Doctorat) désireux de créer leurs propres entreprises dans différents créneaux économiques, selon les organisateurs.

Il a pour objectif d’encourager les porteurs de projets innovants à la création d’activités pouvant générer de la valeur et contribuer à la croissance économique, a-t-on souligné. AFEQ est un programme intersectoriel qui a démarré le 7 novembre 2017 et s’étalera jusqu’au 15 juillet 2020, avec une possibilité d’extension pour une durée de deux (2) ans, en vertu d’une convention prévue entre le Gouvernement algérien et l’UE, afin d’assurer sa continuité, a précisé le directeur national du programme AFEQ, Mourad Lemia. Cette démarche permettra d’avoir une meilleure visibilité dans la formation universitaire ou professionnelle visant à répondre aux besoins du marché du travail, a-t-il souligné. Pour sa part, l’expert international en entrepreneuriat, Riadh Bouzaouche (Tunisie), a mis en avant dans son exposé les axes principaux pour développer l’esprit d’entreprise chez l’étudiant, au titre du programme AFEQ qui s’articule autour de quatre volets, à savoir pédagogique (formation destinée aux enseignants et étudiants), administratif, la création d’entreprise et la sensibilisation.

M. Bouzaouch a insisté, à cet égard, sur le renforcement continu des capacités des structures d’appui, la formation continue des enseignants en entreprenariat, la généralisation de l’enseignement de l’entreprenariat ainsi que l’intégration de la dimension entrepreneuriale dans le curriculum. Cette rencontre, à laquelle ont pris part des enseignants-chercheurs, des étudiants et des représentants des acteurs concernés, dont l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), la direction locale de l’industrie et des mines (DIM) et la Chambre du commerce et de l’industrie, a été aussi une opportunité pour présenter quelques expériences de créations de projets innovants dans plusieurs domaines, tels l’information et la communication, l’informatique, les TIC, l’industrie, le BTP et l’artisanat.

Elle vise à développer l’entreprenariat innovant et technologique et à renforcer les capacités responsables des dispositifs du programme AFEQ et des acteurs de la promotion de l’entreprenariat au sein des universités pilotes, dont l’UKMO (Ouargla), l’USTHB (Alger), l’USTO (Oran).