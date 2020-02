L'Olympique de Médéa, malgré les sérieux problèmes internes qui le secouent actuellement, a réussi à conserver le leadership de la Ligue 2 algérienne de football, après sa large victoire contre l'AS Khroub (4-1), remportée samedi, pour le compte de la 19e journée, ayant vu le Dauphin WA Tlemcen remporter un succès tout aussi retentissant contre le DRB Tadjenanet (4-0).

Une victoire qui permet à l'OM de porter son capital-points à 38 unités, soit avec trois longueurs d'avance sur le WAT, qui s'est admirablement bien racheté de son précédent revers chez l'Amel Boussaâda (3-0), en atomisant le CRBT (4-0).

Le succès de l'OM était pourtant loin d'être évident, car outre le fait de se retrouver sans entraîneur depuis le départ du coach Chérif Hadjar, il était confronté à un sérieux mouvement de grève, entamé dernièrement par certains joueurs-cadres, pour revendiquer leur dû.

L'ancien fer de lance du CR Belouizdad, Ali Lakroum, a été un des principaux artisans de cette victoire, car ayant réussi le coup du chapeau aux 44', 71' et 77', alors que Medane avait montré la voie, en ouvrant le score à la 28'.

Quant à l'unique but de l'ASK, il a été l'oeuvre de Bouchouareb à la 36'.

A Tlemcen, les buts ont été l'oeuvre de Messaoudi (17'), Belhamri, sur penalty à la 45'+3, et l'inévitable Nezouani, auteur d'un joli doublé aux 41' et 50'.

Un résultat qui n'arrange pas du tout les affaires du DRBT, car après ses bons débuts en championnat, il se retrouve 13e au classement général, avec 21 points.

Soit avec une seule longueur d'avance sur l'actuel premier club relégable, le MO Béjaïa, qui de surcroît compte un match en moins, puisqu'il ne jouera son match de la 19e journée que mardi prochain.

Ce sera en déplacement chez le RC Arbaâ (4e/29 pts).

Autre club à avoir réalisé une mauvaise affaire ce samedi, la JSM Béjaïa, qui a été tenue en échec à domicile par le MC Saïda (2-2), alors qu'elle avait grand besoin d'une victoire, pour poursuivre son ascention et s'éloigner par la même occasion de la zone de turbulences.

Les choses avaient pourtant bien commencé pour les enfants de Yemma-Gouraya, ayant mené au score (2-0), grâce à Chaouchi (33') et Idir (39').

Mais c'était sans compter sans l'abnégation des visiteurs, qui à force d'insister ont réussi à arracher l'égalisation en moins de deux minutes.

En effet, après la réduction du score par Cheheima (55'), l'inévitable Hamidi a pu niveler la marque à la 57', offrant ainsi au MCS un précieux nul en déplacement, qui le hisse provisoirement à la 11e place du classement général, alors que la JSMB reste scotchée à la 14e place, avec 21 unités.

A Arzew, le match de l'OMA contre la JSM Skikda a démarré avec un bon quart d'heure de retard, en raison de l'absence du trio arbitral, mais cette situation n'a pas empêché l'équipe locale de réussir l'essentiel face aux Noir et Blanc, car ayant fini par les dominer (1-0).

Un but signé Nehari à la 57', et qui permet à l'OM Arzew de respirer un peu, car il se hisse provisoirement à la 12e place du classement général, avec 22 unités, au moment où malgré la défaite, la JSMS reste sur la troisième marche du podium, avec 30 unités.

Enfin, à El Eulma, le MCEE n'a pas raté l'occasion d'ajouter trois précieux points à son capital, en accueillant la lanterne-rouge, USM El Harrach, qu'il dominé (2-0).

Le premier but a été inscrit par Boussif, ayant transformé un penalty à la 30', alors que le deuxième a été l'oeuvre de l'infortuné Harrachi Djeribiaâ, auteur d'un but contre son propre camp à la 61'.

Grâce à ce résultat, le MC El Eulma se hisse provisoirement à la 6e place du classement général, avec 27 points, au moment où les Jaune et Noir restent derniers, avec seulement 16 unités au compteur, eux qui ont terminé ce match à dix, après l'expulsion de leur capitaine, Farès Benabderrahmane, survenue à la 73'.

Cette 19e journée se clôturera mardi , avec le déroulement des trois dernières rencontres inscrites à son programme, à savoir : RC Relizane - USM Annaba, RC Arbaâ - MO Béjaïa et Amel Boussaâda - ASM Oran (15h00).