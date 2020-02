Quatre clubs et non des moindres éliminés précocement de la Coupe d'Algérie, tenteront d'oublier lundi leur mésaventure à l'occasion de la 18e journée du championnat de Ligue 1 de football qui a débuté samedi avec le match avancé MC Alger-JS Saoura (1-0).

C'est le CR Belouizdad (1er - 33 pts), tenant du trophée et leader actuel de la compétition, qui est le plus touché moralement en perdant son «bien» face à la lanterne rouge du championnat, l'US Biskra.

Lundi, il aura à affronter le voisin NA Hussein-Dey (15e - 15 pts) dans un derby algérois programmé à l'occasion de la réouverture du stade du 5-Juillet, enfin rénové.

Ce match des extrêmes sera très important pour les deux clubs d'Alger aux objectifs diamétralement opposés.

D'un côté, le CRB, encore «groggy», cherche avant tout à se concentrer pleinement sur le championnat et asseoir sa position de leader, alors qu'«Ennasria», mal en point, veut éviter à tout prix une nouvelle désillusion après celle concédée à domicile face à l'ASO Chlef (0-3).

De son côté, la JS Kabylie (3e - 28 pts) affrontera dans son fief de Tizi-Ouzou un adversaire qui tourne à plein régime, le Paradou AC (12e - 21 pts), en témoigne son carton (5-0) en Coupe devant le MC El Bayadh, un club de la division inter-régions.

Les «Canaris» comptent mettre la pression sur le leader afin de réduire l'écart de 5 points qui les sépare avant cette journée. Pour le PAC, la stabilité du staff technique sera un atout appréciable pour Bouzouk et consorts qui ne cessent de pratiquer un football de qualité.

A Constantine, le CSC (4e - 26 pts) et le MC Oran (5e - 24 pts), tous deux «meurtris» par leur élimination en Coupe d'Algérie, se tournent désormais vers le championnat dans l'espoir d'arracher une participation internationale, objectif largement à leur portée.

L'USM Alger (5e - 24 pts), qui n'a pas encore digéré sa sortie précoce en «Dame Coupe» devant l'ASM Oran (L2), aura fort à faire à Aïn M'lila où l'ASAM (9e - 22 pts), pas encore rassurée sur son avenir, n'est pas facile à manier. Les «Usmistes», dont les dirigeants viennent de rejeter la démission du coach Bilal Dziri, doivent relever la tête s'ils veulent éviter d'autres mésaventures.

Non loin de là, se déroulera l'alléchant derby des Hauts-Plateaux entre l'ES Sétif (5e - 24 pts) et le CA Bordj Bou Arréridj (9e - 22 pts).

Les deux équipes, qui vont s'affronter aussi en quarts de finale de Coupe d'Algérie, traversent une période faste qu'elles veulent perpétuer.

Les Sétifiens, version Kouki, partiront favoris en bénéficiant de l'avantage du terrain et du public, mais les Bordjis effectueront le court déplacement avec l'espoir de réussir «un truc».

L'ASO Chlef (12e - 21 pts) accueillera pour sa part une équipe de l'US Biskra (16e - 15 pts) encore auréolée de son exploit en Coupe et qui tentera de récidiver face aux hommes de Zaoui.

Ce match sera très intense entre deux mal-classés qui veulent s'extirper de la zone rouge avant de penser à leur aventure en Coupe d'Algérie.

Le dernier match de cette journée opposera à Sidi Bel-Abbès, l'USMBA (9e - 22 pts) au NC Magra (14e - 18 pts) et se jouera également «la peur au ventre» vu la mauvaise situation des deux équipes en championnat.

Le programme

Lundi:

AS Aïn M'lila - USM Alger (15h00)

ES Sétif - CA Bordj Bou Arréridj (16h00)

ASO Chlef - US Biskra (17h00)

USM Bel-Abbès - NC Magra (17h00)

CS Constantine - MC Oran (17h00)

JS Kabylie - Paradou AC (17h00)

CR Belouizdad - NA Hussein-Dey (18h45)

Jouée samedi:

MC Alger - JS Saoura 1-0



Classement : Pts J

1). CR Belouizdad 33 17

2). MC Alger 30 17

3). JS Kabylie 28 17

4). CS Constantine 26 17

5). USM Alger 24 17

--). ES Sétif 24 17

--). MC Oran 24 17

8). JS Saoura23 18

9). AS Aïn M'lila22 17

--). USM Bel-Abbès 22 17

--). CABB Arréridj22 17

12). Paradou AC21 16

--). ASO Chlef 21 17

14). NC Magra 18 17

15). NA Husseïn-Dey 15 17

--). US Biskra 15 17.