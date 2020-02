La préparation du championnat national de cross qu'abritera Oran le 29 février est entrée dans ses dernières étapes avec l'engagement de travaux d'aménagement au niveau de l'hippodrome «Antar Ibn Cheddad» d'Es Senia qui sera le théâtre de cette épreuve que la ville n'a plus abritée depuis 1992.

Il aura fallu néanmoins l'intervention du wali pour que les services concernés des communes d'Es Senia et d'Oran entrent enfin sur scène pour réaliser certains travaux de réaménagement du site en question, a précisé à l'APS le président de la ligue locale d'athlétisme, Brahim Amour.

«Le site, qui est un patrimoine sportif à Oran, car datant de 1932, nécessitait déjà des travaux de rénovation avant le championnat régional qu'il a accueilli le 1er février, sauf que tous nos appels en direction des services concernés sont restés lettre morte, ce qui m'a conduit à solliciter l'intervention du wali qui m'a reçu il y a quelques jours et a donné les instructions nécessaires pour qu'on soit au rendez-vous le 29 février», s'est réjoui le premier responsable de l'athlétisme à Oran.

Une grande importance est accordée par la ligue oranaise de la discipline à ce championnat national «pour relancer le cross dans la capitale de l'Ouest en particulier et la région en général», a encore souligné Brahim Amour, un ancien coureur international.

«Oran n'a organisé le championnat national de cross qu'à deux reprises, à savoir en 1980 et 1992, ce qui est peu pour une ville sportive par excellence comme la nôtre.

Pour cette troisième, on veut en faire une totale réussite», a espéré le même interlocuteur qui s'est félicité au passage de la réussite du championnat régional qualificatif à l'événement de cette fin du mois qui se déroulera au niveau de l'hippodrome d'Es Senia. Pour la grande manifestation nationale, le président de la ligue oranaise d'athlétisme s'attend à une grande participation des représentants de tout le territoire national, vu que le menu de l'épreuve est très riche avec la programmation de courses dédiées aux catégories des cadets, juniors, seniors et vétérans, et ce, dans les deux sexes.

«On s'attend à la participation d'environ 1200 athlètes. Nous serons prêts pour que l'événement se déroule dans les meilleures conditions possibles grâce notamment à la contribution de la direction locale de la jeunesse et des sports», a-t-il conclu.