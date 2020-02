Le bilan de l'attaque contre le village peul d'Ogossagou survenue vendredi au centre du Mali s'est alourdi à 31 morts, a annoncé le Premier ministre malien, Boubou Cissé..

«Alors que des efforts pour déployer nos FAMa (Forces armées maliennes) sur l'ensemble du territoire se poursuivent et que des actes d'adhésion à la paix se sont multipliés dans différentes localités, Ogossagou a connu une nouvelle attaque meurtrière faisant 31 morts», a indiqué le Premier ministre malien, en présentant ses condoléances aux familles endeuillées.

Un précédent bilan donné vendredi par des responsables locaux a fait état de 21 morts. La Mission de l'ONU au Mali (MINUSMA) a fermement condamné l'attaque contre le village d'Ogossagou dans la région de Mopti (centre). Le chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif s’est dit «choqué et outré « par cette attaque. «Au moment même où nous recevions des évolutions positives venant du nord du pays, ce qui se passe au centre est révoltant. Je le condamne fermement, et il est urgent de briser cette spirale de la violence dans cette région,» a ajouté dans un communiqué le chef de la Mission onusienne.

Annadif a indiqué que la MINUSMA se tient prête à soutenir le gouvernement malien pour les besoins de l’enquête et pour toute action susceptible d’apaiser la situation. Le 23 mars 2019, l'attaque par des hommes armés de ce même village peul avait fait 160 morts civils. L'attaque, attribuée à des chasseurs dogons, avait été le point culminant de violences intercommunautaires en mars-avril dans le centre du Mali.