Des hommes armés ont tué 30 personnes lors d'une attaque contre deux villages du nord-ouest du Nigeria où des bandes criminelles volent du bétail et kidnappent des habitants en vue d'obtenir une rançon, a annoncé la police dimanche.

Des dizaines de bandits à moto ont attaqué vendredi les villages de Tsauwa et de Dankar, dans l'Etat de Katsina, tirant sur les habitants et brûlant leurs maisons.

«Les bandits ont tué 21 personnes à Tsauwa et neuf près de là à Dankar», a déclaré Gambo Isah, porte-parole de la police de Katsina. «La plupart des personnes tuées sont des personnes âgées et des enfants incapables de fuir», a-t-il précisé. La police et l'armée se sont déployées dans la zone après l'attaque et un suspect a été arrêté, a indiqué M. Isah.

Les assaillants ont brûlé des maisons, du bétail et des denrées avant de prendre la fuite, a déclaré Tukur Mu'azu, le chef traditionnel du district de Batsari qui est à cheval sur les deux villages.

Il a donné le même bilan que la police de cette attaque qu'il a qualifiée de «non provoquée». Les villages de l'Etat de Katsina, d'où est originaire le président Muhammadu Buhari, sont fréquemment la cible de voleurs de bétail et de ravisseurs qui enlèvent des habitants en vue de rançons.

Les bandes criminelles lancent leurs attaques à partir de bases situées dans une vaste forêt à cheval sur l'Etat de Katsina et plusieurs Etats voisins.

Les habitants des régions concernées constituent des groupes d'autodéfense qui souvent alimentent encore la violence. Mardi, dans l'Etat voisin de Kaduna, des hommes armés ont ainsi brûlé vives 21 personnes, dont 16 membres d'une même famille, dans une opération de représailles contre une attaque menée contre leur camp par des membres d'un groupe d'autodéfense.