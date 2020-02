La poudre de caroube produite localement se veut une alternative à la poudre de cacao à même d'économiser des millions/an en devise à utiliser dans la mise en valeur des terres agricoles pour la plantation de caroubiers, a indiqué M. Chakib Boublenza, manager général de la SARL Boublenza, spécialisée dans la transformation des graines de caroube en produits dérivés.

S'exprimant lors d'une conférence de presse animée à l'issue d'une rencontre consacrée au lancement de ce nouveau produit dans le marché local, en présence d'opérateurs économiques activant dans le domaine de l'industrie agroalimentaire, M. Boublenza a déclaré: «le caroubier constitue une véritable plus value pour l'économie nationale, s'il est valorisé, sachant que son exploitation économique permet d'économiser de 30 à 35 millions de dollars par an, facture de l'importation de la poudre de cacao, outre la création de postes d'emploi et le renflouement du Trésor public en devises, après le lancement de l'exportation de l'excédent de caroube.

Les importations de l'Algérie de cacao sont passées de 5.000 tonnes en 2015 à 17.000 tonnes en 2019, alors qu'il était possible d'exploiter la poudre de caroube, reconnue mondialement par les experts de la santé et de la nutrition pour ses caractéristiques nutritionnelles, comme matière première dans la production du chocolat, a-t-il expliqué.

La SARL Boublenza qui a réussi à exporter la poudre de caroube vers 35 pays à travers cinq continents durant la dernière décennie, aspire à percer davantage dans le domaine à la faveur de la nouvelle orientation du gouvernement sur la valorisation et l'exploitation des produits forestiers, a fait savoir M. Boublenza.

118 caroubiers peuvent être plantés par hectare, pouvant produire, après 3 ans, 8 tonnes de poudre de caroube dont la demande mondiale est en hausse d'année en année, étant classée produit naturel «bio», a-t-il expliqué.