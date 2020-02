Le Directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique (DG-RSDT), Hafid Aourag, a annoncé jeudi à Oran la mise en place d'un nouveau concept d'enseignement universitaire de la physique basé sur la méthode dite d'immersion.

«L'adoption du concept d'immersion scientifique a pour objectif de promouvoir la créativité et l'innovation chez les étudiants», a précisé M. Aourag lors d'une conférence qu'il a animée au profit des jeunes physiciens de l'Université des sciences et technologies Mohamed Boudiaf (USTO-MB). L'immersion, a-t-il expliqué, consiste à mettre les étudiants dans des situations simulant une problématique de sorte à les inciter à valoriser l'apprentissage de la physique pour trouver des solutions aux contraintes posées. Donnant un exemple parmi les défis auxquels peuvent être soumis les étudiants, le conférencier a notamment évoqué «la survenue soudaine d'une panne de tous les équipements d'une station de contrôle technique que les jeunes physiciens doivent remettre en marche dans les délais fixés».

«L'immersion changera positivement notre manière d'enseigner la physique», a soutenu M. Aourag en faisant valoir l'impact de l'aspect ludique sur le développement de la pensée et de l'esprit critique. S'agissant de la mise en oeuvre du concept, le DG-RSDT escompte l'organisation des premiers camps d'immersion pour les étudiants durant les prochaines vacances d'été.

De nombreux étudiants et enseignants ont assisté à la conférence de M. Aourag intitulée «La physique autrement vue», dans laquelle il a insisté sur l'importance de la pensée, de l'observation et de l'expérimentation. Le doyen de la Faculté de physique de l'USTO-MB, Pr. Abdelghani Tebboune, s'est félicité de la tenue de cette rencontre qui intervient, a-t-il indiqué, dans un contexte marqué par la création de parcours professionnalisants et le lancement de plusieurs projets de recherche, notamment dans le domaine des énergies renouvelables.