Plus de 6400 placements de demandeurs d’emploi ont été effectués dans la wilaya de Mila, par l’agence de wilaya de l’emploi (Awem) durant l’année 2019 , a indiqué, samedi, la directrice de cet organisme, Aicha Beghiani.

La même responsable a révélé que sur ce nombre, 6191 demandeurs d’emploi ont été placés dans le cadre du système dit "classique", 35 autres l’ont été via le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP), en plus de 200 recrutements dans le cadre du contrat de travail aidé (CTA). Soulignant la forte baisse des offres d’emploi au cours de l’année 2019, la même source a indiqué que l’exercice 2018 s’est soldé par l’installation de 6615 placements classiques, 2038 via le DIAP et 602 CTA. Outre l’organisation de 121 journées d’informations ,l’agence de l’emploi de la wilaya de Mila a, par l’intermédiaire de ses quatre antennes réparties à travers les communes de Tedjnanet, chelghoum Laid, Ferdjioua el le chef-lieu de wilaya , a effectué au cours de l’année 2019 un total de 852 visites de prospection dans les entreprises économiques ayant permis de noter 1847 offres d’emploi, a-t-elle ajouté. Par ailleurs, 75 ateliers de formation sur les différentes techniques d’entretien d’embauche et de rédaction de curriculum vital (CV), profitant à 1612 demandeurs d’emploi, ont été organisés par cette agence durant cette même période. Mme, Beghiani a révélé qu’une nouvelle convention sera signée le mois prochain entre l’ AWEM de Mila et l’université Abdelhafid Boussouf de Mila, pour la création d’un club de recherche d’emploi pour les diplômés de cet université dans le cadre du partenariat liant l’Agence nationale de l’emploi et le bureau international du travail visant à accompagner les étudiants à intégrer le marché de l’emploi.