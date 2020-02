Les services de la Police judiciaire de la wilaya d'El Tarf ont traité durant l'exercice précédent 5100 affaires dont "901 résolues suite à des initiatives'', a indiqué mercredi le chef de sûreté de wilaya le commissaire divisionnaire Fouad Chorfia .

S'exprimant lors d'une conférence de presse dédiée au bilan des activités de la sûreté de wilaya de l'exercice 2019, le commissaire divisionnaire Fouad Chorfia a mis en relief la stratégie mise en place par ses services basée sur ''le renforcement de la présence de la police sur terrain" et ''l'encouragement des initiatives pour réduire les crimes et délits". Soulignant la "hausse du nombre des affaires résolues suite aux initiatives prises", le chef de sûreté de wilaya a précisé que sur les 5 100 affaires traitées en 2019, impliquant 5.913 individus, pas moins de "901 affaires ont été résolues suite à des initiatives, contre 4.505 affaires traitées en 2018, parmi lesquelles 697 affaires ont été résolues suite à des initiatives". Selon le commissaire principal de police Kadri Abdelkader, sur les 901 affaires mentionnées, 530 affaires ont trait au trafic de stupéfiants, 38 autres à la contrebande et 17 autres à l’émigration clandestine.

Signalant que durant l’exercice 2018, les services de la Police judiciaire ont enregistré 697 affaires résolues suite à des initiatives, parmi lesquelles 458 affaires se rapportent au trafic de stupéfiants, 28 autres à la contrebande et 7 à l’émigration clandestine, la même source a, par ailleurs, indiqué que durant l’année écoulée, deux affaires liées à la cybercriminalité ont été également traitées. En matière de prévention routière, les services de sécurité ont enregistré, durant l’année 2019, une "baisse" du nombre d’accidents de la circulation avec 73 accidents contre 107 accidents de la route en 2018. Selon le commissaire Labib Zeghib, 2 900 retrait de permis de conduire ont été enregistrés en 2019, année durant laquelle le même service a contrôlé 93.763 véhicules et mené 4.532 opérations de sensibilisation sur la prévention routière.

Les services locaux relevant de la Police des frontières (PAF) ont, de leur côté, traité durant l’année 2019, pas moins de 413 affaires de faux et usage de faux contre 483 affaires traitées en 2018.

Une "hausse" du nombre de voyageurs transitant par les postes frontaliers d’El Tarf, de l’ordre de 09,79% a été par ailleurs relevée durant l’année 2019, selon le bilan de la PAF qui a, dans ce chapitre, enregistré également une augmentation du nombre d’entrées sur le territoire national des voyageurs tunisiens notamment.