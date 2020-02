La Chine a exhorté la partie américaine à "arrêter immédiatement d'opprimer" les entreprises chinoises après que le Département américain de la Justice a émis de nouvelles accusations contre le géant technologique chinois Huawei.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Geng Shuang a souligné lors d'un point de presse régulier que le gouvernement chinois encourageait les entreprises chinoises à mener la coopération commerciale à l'étranger conformément à la loi locale, au principe de marché et aux règlements internationaux. La partie américaine a "abusé de son pouvoir national pour opprimer des entreprises chinoises sans preuve d'aucun méfait", a indiqué M. Geng, ajoutant qu'une "telle pratique était honteuse et immorale, et n'était pas digne du statut des Etats-Unis en tant que grand pays".

Les pratiques américaines d'intimidation économique constituent "un déni flagrant du principe de marché dont les Etats-Unis s'étaient autoproclamés champion", a poursuivi le porte-parole.

Elles ont "gravement entaché" la réputation et la crédibilité des Etats-Unis, et mis à mal les intérêts des entreprises américaines.