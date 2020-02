La caravane qui sillonnera, un mois durant, plusieurs écoles primaires, CEM et lycées des communes de Tlemcen, Sabra, Bouhlou et autres, prévoit une exposition de photos sur la wilaya V historique et des exposés sur sa création, sa gestion, ses dirigeants et les batailles qu'elle a connues dont celle de Fellaoucene à Tlemcen, a indiqué le directeur du Centre des arts et des expositions de Tlemcen, Amine Boudefla. Le programme comporte également des exposés sur le rôle de la femme et la médecine dans la wilaya V historique illustrés de photos de moudjahidine et de chouhada, ainsi qu'une communication du président de la comité scientifique de cette caravane, le professeur d'histoire à l'université d'Oum El Bouaghi, Benabdelmoumene Brahim, qui a décroché en 2018 la première place au concours de recherche historique sur la personnalité du martyr Larbi Ben MÆhidi, organisé par le ministère des Moudjahidine, a-t-on fait savoir. La manifestation prévoit également la distribution de dépliants résumant les événements importants qui se sont déroulés dans la wilaya V historique et la projection de films de guerre réalisés par le ministère de la Culture.

M. Boudefla a souligné que cette initiative s'inscrit dans le prolongement du programme élaboré par le Centre des arts et des expositions de Tlemcen depuis trois ans dans le but de préserver la mémoire collective et mettre en exergue les événements de la glorieuse guerre de libération nationale à travers l'organisation d'expositions itinérantes, de journées d'étude et de colloques nationaux sur la lutte du peuple algérien contre le colonisateur français au profit des élèves des trois paliers.