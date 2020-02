Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, a affirmé samedi que le Gouvernement du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, s'acquittait de ses mission dans une étape décisive pour concrétiser les engagements du Président de la République.

S'exprimant à l'ouverture d'une plénière consacrée à la présentation du Plan d'action du Gouvernement par M. Djerad devant les membres du Conseil de la nation pour débat, M. Goudjil a déclaré «nous félicitons M. Abdelaziz Djerad pour sa nomination en tant que Premier ministre ainsi que les membres du Gouvernement et je leur souhaite réussite dans leurs missions notamment dans cette étape décisive et cruciale», ajoutant que le «programme du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, comprend 54 engagements ayant des objectifs et signification» «La présentation du Plan d'action du Gouvernement devant les membres du Conseil intervient conformément à l'article 94 de la Constitution, à la loi organique 12/16 et au règlement intérieur du Conseil de la nation», a fait savoir le président de la chambre haute. M. Djerad avait procédé samedi à la présentation du Plan d'action de son Gouvernement devant les sénateurs et ce, après son adoption jeudi dernier la majorité par les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN).