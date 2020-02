La justice brésilienne a accédé vendredi à une plainte contre le groupe minier Vale, l'entreprise de certification allemande TUV SUD et 16 responsables, accusés de «homicide volontaire» et de «crime environnemental».

La plainte a été déposée par le ministère public de l’Etat de Minas Gerais (MPMG). La tragédie de Brumadinho s’était produite suite à la rupture du barrage du même nom libérant des millions de tonnes de résidus miniers qui ont provoqué un désastre écologique d’envergure. La catastrophe a fait au moins 259 morts, dont les corps ont été retrouvés engloutis par la boue toxique, outre 11 portés disparus. L’ex-président de Vale, Fabio Schvartsman figure parmi les accusés tout comme des directeurs, des géologues et des ingénieurs liés à la compagnie minière ou à TUV SUD. Dans un communiqué, la défense de Fabio Schvartsman a déploré la réception de la plainte et indiqué que les informations reçues par l'ancien président du domaine technique de l'entreprise montraient que les barrages étaient stables et en «parfait état de conservation». De son côté, Tüv Süd a déclaré qu'il «restait profondément consterné» par la tragédie et que les causes n'avaient pas encore été définitivement élucidées. Ils sont accusés avec les deux compagnies d’»homicide volontaire» et de «crime environnemental», et risquent des peines de prison de 12 à 30 ans, selon le tribunal de l'Etat de Minas Gerais (sud-est). Pour le parquet, Vale était consciente des risques et de la situation du barrage, alors que TUV SUD aurait «produit de faux certificats de stabilité». Dans la foulée de cette affaire, tous les barrages de type Brumadinho devront être démantelés d'ici à 2023, tandis que Vale a déjà commencé l’indemnisation des victimes à hauteur de 435 millions d'euros.