Un ressortissant étranger arrivé en Egypte a été testé positif au nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le ministère égyptien de la Santé précisant que c'est le premier cas sur le continent africain.

Le porteur de la maladie n'est pas égyptien, a indiqué le ministère dans un communiqué, sans préciser sa nationalité. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a été informée et le patient, qui ne présentait aucun «symptôme», a été transféré à l'hôpital et placé en quarantaine pour être soigné, selon le ministère.

Le bilan de l'épidémie du nouveau coronavirus approchait vendredi les 1.400 morts en Chine où cette pneumonie virale Covid-19 est apparue en décembre dernier avant de gagner d'autres pays.



L'OMS prend la défense de Pékin après les critiques américaines

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a pris la défense de Pékin vendredi après les critiques américaines sur le «manque de transparence» de la Chine concernant l'épidémie de nouveau coronavirus.

«Nous avons un gouvernement qui coopère avec nous, qui invite des experts internationaux, qui a partagé des séquences (du virus), qui continue à £uvrer avec le monde extérieur, qui a publié encore et encore dans des revues médicales internationales crédibles», a souligné le chef du département des urgences sanitaires de l'OMS, Michael Ryan.

«Je trouve que cela cadre difficilement avec les commentaires de M.

Kudlow, mais chacun est libre d'avoir son opinion», a-t-il ajouté devant la presse, en référence aux critiques du conseiller économique du président Donald Trump. Ce conseiller, Larry Kudlow, a déploré jeudi le «manque de transparence» de la Chine , jugeant que cela rendait difficile l'évaluation des risques provoqués par l'épidémie qui touche principalement ce pays. «Nous sommes un peu déçus du manque de transparence de la part des Chinois», a déclaré M. Kudlow. Pourtant, il y a une semaine, le président américain avait loué, à l'issue d'un échange téléphonique avec le président Xi Jinping, «le travail très professionnel» des autorités chinoises face à l'épidémie qui a fait près de 1.400 morts en Chine.

«Le président Xi a assuré au président Trump que la Chine maîtrisait le dossier, qu'ils se montreraient ouverts et qu'ils accepteraient notre aide», a expliqué M. Kudlow, déplorant que cela ne soit pas le cas.

La France annonce le décès d'un patient

Un touriste chinois de 80 ans infecté par le nouveau coronavirus et hospitalisé à Paris depuis fin janvier est décédé vendredi soir, a annoncé samedi la ministre française de la Santé Agnès Buzyn. Ce décès est le "premier hors d'Asie, le premier en Europe", a-t-elle souligné lors d'une conférence de presse. Seuls trois morts avaient jusqu'ici été recensés hors de Chine continentale: aux Philippines, à Hong Kong et au Japon.

"J'ai été informée hier soir" de ce décès, a précisé Agnès Buzyn.

L'état de ce patient, hospitalisé à l'hôpital Bichat à Paris, "s'était rapidement dégradé et il était depuis plusieurs jours dans un état critique".

Six patients sur les onze cas d'infection confirmés en France restent hospitalisés sans que leur état de santé n'inspire d'inquiétude, dont les cinq Britanniques contaminés dans les Alpes, tandis que quatre sont guéris, a-t-elle ajouté.

L'épidémie de pneumonie virale baptisée Covid19, détectée en Chine en décembre dans la province de Hubei, a contaminé plus de 66.000 personnes et fait plus de 1.500 morts dans le pays.

Hors de Chine continentale, près de 600 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires dont un premier annoncé vendredi sur le continent africain.