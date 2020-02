Les Nations Unies sont «pleinement engagées» à soutenir les efforts de la Chine pour contenir la nouvelle épidémie de coronavirus, a déclaré jeudi, Achim Steiner, administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

«Il nous faut également travailler ensemble en tant que communauté internationale pour soutenir la Chine, mais aussi avec elle pour éviter que le virus ne se propage davantage», a-t-il ajouté en marge du lancement par le PNUD de la «Mission 1.5», une campagne visant à mobiliser l'opinion publique et à combler le fossé entre les populations et les gouvernements sur une action climatique ambitieuse.

Notant que l'on traversait «un moment très difficile, très éprouvant», l'administrateur a estimé que «le monde doit apprécier à quel point cela représente un ensemble de développements dramatiques».

«C'est un moment qui nous rappelle pourquoi nous avons les Nations Unies, pourquoi l'Organisation mondiale de la santé est tellement cruciale et combien il est important que les autorités sanitaires nationales reconnaissent la gravité d'un virus comme celui-ci», a déclaré M. Steiner.

«Notre espoir est qu'il ait bientôt atteint son pic afin que nous puissions considérer les dernières semaines comme un triste rappel de la rapidité avec laquelle nous vivons dans un monde interdépendant affecté par une telle évolution», a-t-il observé. «Au nom du Programme des Nations unies pour le développement qui a offert et contribué aux efforts actuellement entrepris en Chine, nous restons pleinement engagés à travailler avec la Chine et ses citoyens pour résoudre ce problème partout où nous pouvons être utiles», a-t-il assuré. Le PNUD a fait don de fournitures médicales essentielles grâce à un financement initial d'urgence de 500.000 dollars afin d'aider le personnel sanitaire en première ligne en Chine à combattre l'épidémie du nouveau coronavirus.