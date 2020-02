Les autorités sanitaires chinoises ont déclaré samedi avoir reçu des informations concernant 2.641 nouveaux cas confirmés de nouveau coronavirus et 143 nouveaux décès vendredi dans 31 régions de rang provincial et dans le Corps de production et de construction du Xinjiang, rapporte l'agence Chine Nouvelle.

Parmi les décès, 139 ont été rapportés dans la province du Hubei, deux au Henan, un à Pékin et un à Chongqing, selon la Commission nationale de la santé. Quelque 2.277 nouveaux cas suspects ont été signalés vendredi, a indiqué la commission. Le même jour, 849 patients sont tombés gravement malades, tandis que 1.373 personnes sont sorties de l'hôpital après leur rétablissement. Le nombre total de cas confirmés sur la partie continentale de la Chine avait atteint 66.492 vendredi en fin de journée, et 1.523 personnes étaient mortes de la maladie. D'après la commission, 11.053 patients étaient dans un état grave et 8.969 personnes étaient suspectées d'être infectées par le virus. Au total, 8.096 personnes ont quitté l'hôpital après s'être rétablies. Un ensemble de 513.183 personnes ayant eu des contacts étroits avec des malades ont été identifiées. Parmi elles, 30.081 sont sorties d'observation médicale vendredi, et 169.039 étaient toujours en observation. Vendredi en fin de journée, 56 cas confirmés, dont un décès, avaient été signalés dans la région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong, dix cas dans la RAS de Macao, et 18 à Taiwan. Un patient à Hong Kong, trois à Macao, et un à Taiwan sont sortis de l'hôpital après leur rétablissement.