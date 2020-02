- Le paysage culturel de la semaine écoulée aura été marqué par la rencontre avec les professionnels du 7e art, organisée à Alger, par le ministère de la Culture, sur la production et la distribution cinématographique, au-delà d’autres activités en lien avec, le théâtre, l’archéologie, la littérature et l’histoire.

- «La production et la distribution cinématographique», thème de la rencontre tenue les 9,10 et 11 février au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria à Alger, entre le secrétaire d'Etat chargé de l'Industrie cinématographique Bachir Youcef Sehairi et les professionnels du 7e art.

- Rencontre, samedi dernier à Batna, animée par des dramaturges et chercheurs dans le domaine du 4e art, sur l’importance de la formation des animateurs des coopératives et associations de toutes les régions d’Algérie, actives dans le registre du Théâtre amazigh .

- La commune de Negrine (Sud de Tébessa) décrétée «zone archéologique autorisée aux fouilles des spécialistes et chercheurs archéologues», par la ministre de la Culture, Malika Bendouda, qui a, pour ce faire, instruit dimanche à Tébessa les responsables du Centre national de recherche en archéologie (CNRA).

- Le professeur en critique littéraire, Youcef Oughlissi, récemment distingué du prix de la créativité poétique de la Fondation «Abdelaziz-Saoud El-Babitine», honoré dimanche à Constantine, à la bibliothèque principale de lecture publique ''Mustapha-Natour''.

- Rencontre lundi à la commune d’El Ma Labiod dans la wilaya de Tébessa, sur l’»importance de valoriser les divers sites archéologiques et les ouvrir aux visiteurs», animée par la ministre de la Culture, Malika Bendouda, avec les cadres du secteur.

- Décès, lundi à Oran, du poète du patrimoine populaire oranais Mekki Nouna, à l’âge de 88 ans, des suites d’une longue maladie.

- Coup d’envoi, mardi au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria de la 20e édition de la Semaine de la culture et de l'histoire, programmée dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale du Chahid.

- La pièce «Yema n Dzaïr» (Ma mère l’Algérie) de l’association culturelle «Ithrène Takerdousset» de Bouira, distinguée du prix du meilleur spectacle au11e Festival national culturel du théâtre amazigh, clôturé mardi soir au théâtre régional de Batna.

- Participation algérienne, mardi à Paris aux travaux du 13e Comité inter gouvernemental sur la mise en £uvre de la Convention de l’Unesco sur «la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles».

- «Ivresses andalouses», un concert de chant animé jeudi soir à la Basilique, «Notre Dame d’Afrique» à Alger par le chanteur andalou Farid Khodja.

- Célébration, jeudi soir à l’Auditorium «Aissa-Messaoudi» de la Radio algérienne de la Journée mondiale de la Radio (13 février de chaque année), placée en 2020 sous l’intitulé, «Radio and Diversity», par une pléiade d’artistes de toutes les régions d’Algérie.

- Présentation, jeudi au Théâtre national «Mahieddine-Bachtarzi», de la pièce de théâtre «El Hafila Tassir 2», en hommage, à l’homme de théâtre, Azzedine Medjoubi, en commémoration du 25e anniversaire de son assassinat, le 13 février 1995.