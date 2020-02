L'artiste andalou Farid Khodja a animé, jeudi soir, un concert de musique andalouse à la Basilique Notre dame d'Afrique (Alger) devant une assistance nombreuse.

Accompagné des applaudissements et des youyous du public notamment des familles, le musicien a brillé, lors d'une prestation d'une heure et demi, sur scène, en interprétant nombre de morceaux et chefs-d'£uvre recueillis du répertoire andalou, toutes écoles confondues (Sanaa, Aaroubi et Haouzi).

A l'entame de la soirée, l'artiste a interprété le mawel «Kom Tara» puis «Jadek Elghit» du genre Mezmoum avant d'enchanter l'assistance avec plusieurs chansons célèbres dont «Ya bent bladi», «Ya bellaredj», «Mal hbibi malou» et «Selli hmoumek». A cet effet, Farid Khodja a introduit plusieurs instruments lors de ce concert tels que la guitare, le banjo et l'accordéon pour rythmer et harmoniser ses improvisations vocales sur le plancher de la Basilique, seduisant les familles présentes avec des chansons tirées du repertoire cubain à l'instar de «Besame mucho» et «Quizas». Natif de la ville des roses, Blida, connue pour son patrimoine andalou et ottoman, Farid Khodja a formé son orchestre en 2002 pour enregistrer une première nouba en mode mazmoum, suivie d'une autre en rasd edil et d'une troisième dédiée à sa ville natale, intitulée «Narandj».