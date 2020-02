Les cerises

Les cerises sont gorgées d’anthocyanes, des pigments naturels qui leur donnent leur belle couleur rouge… cerise ! Ces composés présents dans d’autres fruits comme les myrtilles ou les mûres ont une activité anti-oxydante qui permet de protéger le cœur mais ils ont également des effets anti-inflammatoires proches de ceux de l’aspirine. Ce n’est pas pour rien qu’un journal de nutrition américain a récemment conseillé aux marathoniens de boire du jus de cerise pour réduire les douleurs après la course !

Le gingembre

Le gingembre, lui, est gorgé d’antioxydants particulièrement puissants : le shogaol, le zingérone et le gingerol. Ce sont eux qui vous donnent une impression de chaleur quand vous mangez du gingembre frais. Une étude publiée dans la Revue de la douleur, un magazine scientifique américain, a montré que les personnes qui consommaient l’équivalent d’une demi-cuillère à café de gingembre chaque jour, pendant les 10 jours précédant une compétition sportive, voyaient leurs douleurs articulaires disparaître en moins de 24h.

Les piments rouges

Cela peut sembler surprenant mais les piments rouges, qui peuvent provoquer des inflammations des muqueuses, ont aussi une action anti-inflammatoire dans d’autres parties du corps. Très riches en vitamine C, ils aident les tissus lésés à se réparer.

Ils sont également riches en composés qui réduisent l’inflammation comme les flavonoïdes ou la capsacaine, la substance à l’origine du côté « brûlant » des piments que l’on retrouve dans nombre de crèmes de massage anti-douleurs.

Le saumon

Le saumon est l’une des principales sources d’omega-3 et c’est également une source de vitamine D. Ces nutriments aident à prévenir l’arthrose et les douleurs articulaires.

On sait maintenant que les Omega-3 sont de bons régulateurs de l’humeur. Mais une étude récente a également montré qu’ils aidaient à réduire la production de cytokines et d’autres enzymes qui provoquent l’inflammation des tendons et des muscles.

Le curcuma

Le pigment principal du curcuma est la… curcumine ! C’est ce pigment qui lui donne sa couleur jaune mais c’est aussi, et surtout, la curcumine qui possède ces forts pouvoirs antioxydant et anti-inflammatoire qui ont un effet sur les douleurs de l’arthrose. Allié idéal des personnes qui souffrent du syndrome de l’intestin irritable, le curcuma agit aussi comme une sorte d’antirouille des cellules et des articulations. Une action encore plus efficace dès qu’il est associé au poivre noir, au gingembre ou à un corps gras comme l’huile d’olive.